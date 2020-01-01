Beşiktaş, Ajdin Hasic ile resmi sözleşme imzalıyor

Siyah beyazlı ekip transferi yılan hikayesine dönen Ajdin Hasic ile resmi sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş sezon başında kampa götürdüğü ancak bir takım pürüzler sebebiyle resmi sözleşme imzalayamadığı Ajdin Hasic konusunda mutlu sona ulaştı.

beINSports'un haberine göre siyah beyazlı ekip, 18 yaşındaki Hasic'i dört yıllığına kadrosuna kattı.

Yönetim genç yıldız ile imza parası konusunda yaşanılan anlaşmazlığın çözülmesinin ardından transferde mutlu sona ulaşmayı başardı.

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Ajdin Hasic kimdir?

Ajdin Hasic, 7 Ekim 2001 tarihinde 'in Tuzla şehrinde dünyaya geldi.

2016 yılında Dinamo Zagreb'in altyapısına katılan Boşnak oyuncu, Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçildi.

Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında ülkesini temsil eden Hasic, Zagreb'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile anlaştı.