Beşiktaş, Adis Jahovic için Konyaspor'a teklifini yaptı
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AA
Devre arasında hücum hattına Şenol Güneş’in sistemine uyacak bir golcü kazandırmak isteyen Beşiktaş, Konyaspor’un forveti Adis Jahovic için harekete geçti.
Fanatik' te yer alan habere göre, Beşiktaş takımıyla sözleşmesi devam eden Makedon forvet için Konyaspor'a 1.6 milyon euro önerdi. Jahovic de bu öneriye sıcak bakıyor.
Transfer hakkındaki son kararıysa teknik direktör Aykut Kocaman verecek.
Göztepe formasıyla 34 gol attıktan sonra Konyaspor’un yolunu tutan Jahovic, yeşil-beyazlılarla iki buçuk yıllık kontrat yapmıştı.