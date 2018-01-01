Beşiktaş, Adis Jahovic için Konyaspor'a teklifini yaptı

08:50 26.12.2018

AA

Vagner Love ve Cyle Larin ile yolları ayırması beklenen Beşiktaş'ın Konyaspor'un golcüsü Adis Jahovic ile ilgilendiği iddia edildi.