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Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini aldı

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Beşiktaş, kadrosunda kiralık olarak bulunan Adem Ljajic'in bonservisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, sezon başında Serie A ekiplerinden Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in sözleşmesineki opsiyonu kullanarak, oyuncunun bonservisini aldı.

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beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Sırp oyuncu için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

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