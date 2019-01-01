Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini aldı

Beşiktaş, kadrosunda kiralık olarak bulunan Adem Ljajic'in bonservisini aldı.

'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, sezon başında ekiplerinden 'dan kiraladığı Adem Ljajic'in sözleşmesineki opsiyonu kullanarak, oyuncunun bonservisini aldı.

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beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Sırp oyuncu için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

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