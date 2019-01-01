Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini aldı
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Spor Toto Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, sezon başında Serie A ekiplerinden Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'in sözleşmesineki opsiyonu kullanarak, oyuncunun bonservisini aldı.
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beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Sırp oyuncu için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
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