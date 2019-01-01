Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla üç yıllık sözleşme imzalayacak

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı'ya üç yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerini alması beklenen Abdullah Avcı ile yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Başkan Fikret Orman, 55 yaşındaki teknik direktöre üç yıllık sözleşme ve 2 milyon euro yıllık maaş teklif etti. Bu teklife olumlu yaklaşan Avcı ise yönetimden transfer için bütçenin yanı sıra, teknik kadrosuna karışılmamasını istedi. Kulüpteki ekonomik sıkıntıların varlığını bildiğini belirten ancak oyuncu kadrosunun bundan etkilenmemesini isteyen Avcı, altyapı yatırımlarının artmasını da taleplerine ekledi.



Orman ise plan, program dahilinde hareket etmek istediğini belirten Avcı'dan genç oyuncuları takıma monte etmesini ve altyapı oyuncularının A takımın bir parçası olmasını istedi.