Beşiktaş, Abdoulay Diaby'yi renklerine bağladı

Siyah beyazlılar, Malili oyuncuyu bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kadrosunu son olarak Georges N'Koudou ve Mohamed Elneny transferiyle güçlendiren Beşiktaş'ta bir imza daha atıldı.

Siyah beyazlılar, 'un Malili oyuncusu Abdoulay Diaby'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Diaby'nin transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

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Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden transfer ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.



Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Abdoulay Diaby, geçen sezon Sporting Lizbon formasıyla 29 lig maçında görev aldı.