Beşiktaş'a yıllar sonra sürpriz dönüş! Trabzonspor maçına gelmişti

Alvaro Negredo, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçını izlemek için tribünde yerini alırken yıllar sonra kulübe dönüş yapacağı iddia ediliyor.

Alvaro Negredo, 2017-18 sezonunda Beşiktaş'ta oynamıştı

Trabzonspor maçı için kulübe dönüş yaptı

Ancak bu dönüşün kalıcı olacağı söyleniyor

NE OLDU? Beşiktaş'ın evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı Alvaro Negredo da siyah-beyazlı tribünlerden takip etmişti. Beşiktaş'ın eski golcüsü, sosyal medya hesabından stadyumdan paylaşım yapıp, beyaz kalp ve kartal emojilerine yer vermişti. Negredo'nun bu ziyaretinin kalıcı olduğu iddia ediliyor.

BÜYÜK RESİM: Akşam Gazetesi'nin haberine göre, futbolculuk kariyerini noktalayan Alvaro Negredo'nun Beşiktaş'ta görev alması bekleniyor. Negredo, Başkan Serdal Adalı'nın izleme komitesinde yer alacak. Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş'ın transferde genç İspanyol oyunculara yönelebileceği konuşuluyor.

Temmuz 2024'te Valladolid formasıyla futbolu bırakan İspanyol santrafor, Ağustos 2017 - Eylül 2018 arasında Beşitaş'ta oynamıştı. Siyah beyazlı takımda 49 maça çıkan Alvaro Negredo bu süreçte 18 gol, 10 asistlik performans sergilemişti.

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BEŞİKTAŞ İÇİN SIRADA NE VAR? Beşiktaş bir sonraki maçını 21 Şubat'ta Eyüpspor deplasmanında oynayacak. Ardından Solskjaer'in öğrencileri, 25 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Antalyaspor deplasmanına çıkacak.