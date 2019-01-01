Beşiktaş, 17 yaşındaki Ajdin Hasic'i kampa götürdü

Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon imza attırdığı Boşnak yıldız adayını Avusturya'ya götürdü.

Beşiktaş, geride kalan sezon 17 yaşındaki Ajdin Hasic'e imza attırmıştı. Dinamo Zagreb'in sözleşmesini geciktirdiği genç oyuncu için devreye giren siyah beyazlılar transferi hızlı bir şekilde noktalayarak önemli bir hamle yaptı.

Transferi açıklamak için oyuncunun 18 yaşına girmesini bekleyen Beşiktaş, Boşnak oyuncuyu kampına götürmeye karar verdi.

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Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre oyuncuyu deneyeceğini açıklayan siyah beyazlılar, bu bildiriyi tedbiren yaptı.

Eljif Elmas transferinde olduğu gibi genç oyuncuyu parlatıp satmak isteyen Beşiktaş, Hasic'in 18 yaşına basacağı 7 Ekim gününü bekliyor.