Barcelona, bugün çarşamba günü, bir Mısır havayolu şirketiyle 2028/2029 sezonunun sonuna kadar, üç sezon boyunca sürecek yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu adım, Katalan kulübünün Mısır pazarındaki ve Orta Doğu ile Afrika bölgesindeki varlığını güçlendiriyor.

Ortaklık, Ahli'den transfer olan genç forvet Hamza Abdülkerim'in Barcelona A takımı kadrosunda yer almasıyla eş zamanlı olarak, Mısır taraftarları açısından dikkat çekici bir zamanlamada geldi.

Hamza Abdülkerim'in transferinin anlaşmanın imzalanmasında doğrudan bir sebep olduğunu doğrulayan herhangi bir kanıt bulunmasa da, bir Mısırlı oyuncunun A takım kadrosunda yer almasının, özellikle Barcelona'nın Mısır taraftarları arasında sahip olduğu büyük popülerlik göz önünde bulundurulduğunda, Mısır pazarının Barcelona'ya olan ilgisini artırmaya ve Katalan kulübüne Mısır içinde daha fazla dikkat çekmeye katkıda bulunduğu düşünülüyor.

Anlaşma uyarınca, Mısır havayolu şirketi Barcelona'nın resmi ve münhasır hava taşıyıcısı oluyor. Ortaklık ise erkek A futbol takımının yanı sıra basketbol ve hentbol takımlarını da kapsıyor.

Mısır havayolu şirketinin logosu Barcelona formasında görünecek mi?

Barcelona, açıklanan anlaşmada yer alan hükümlere göre, Mısırlı şirketin logosunun A futbol takımının formasında görünmeyeceğini belirtti.

Ancak şirketin logosu, maçlar sırasında hentbol takımı formasının ön yüzünde yer alacak.

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Barcelona Mısır'daki varlığını genişletiyor

Katalan kulübü, anlaşmanın markasının kapsamını genişletmek ve yeni pazarlara ulaşmak için bir fırsat teşkil ettiğini, özellikle Barcelona'nın geniş bir taraftar kitlesine sahip olduğu Orta Doğu ve Afrika bölgesine odaklandıklarını vurguladı.

Barcelona küresel sponsorluklar direktörü Marc Broicks, Mısırlı şirketle iş birliğinin kulübün genişlemesi çerçevesinde "doğal bir adım" olduğunu söyleyerek, Barcelona'nın değerlerini ve tutkusunu Orta Doğu ve Afrika'daki taraftarlarına aktarma isteğine işaret etti.

Mısırlı şirket ise anlaşmayı, özellikle yaklaşık 95 yıllık tarihini Barcelona'nın sahip olduğu küresel konumla bir araya getirmesi nedeniyle, tarihindeki önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

Yeni ortaklık, Barcelona'nın bölgedeki ticari varlığını güçlendirmeyi sürdürdüğü bir dönemde geldi. Hamza Abdülkerim'in A takımda yer alması ise kulübün yerel pazarla olan ilişkisine yeni bir Mısır boyutu katıyor ve Mısırlı taraftarlar ve şirketler için ek bir cazibe unsuru olabilir.

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