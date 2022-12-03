Beş Belçikalı oyuncu, takım arkadaşlarından ayrı bir uçakla eve döndü

Beş Belçikalı futbolcunun, Katar'dan eve daha erken dönmek takım uçağından başka bir uçağa rezervasyon yaptırdığı iddia edildi.

Belçika'da takım içinde huzursuzluklar yaşandığı söyleniyor

Dünya Kupası'na Hırvatistan ile berabere kalarak veda ettiler

Beş Belçikalı oyuncu, eve erkenden dönmek istedi

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Fas ile Hırvatistan son 16 turuna kalırken Belçika turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez istifa ederken takım içinde bazı problemler yaşandığı ve huzursuzluk çıktığı iddia edildi.

NE SÖYLENDİ? Het Laatste Nieuws'in haberine göre, Belçikalı beş oyuncu, Katar'dan daha erken eve dönmek için farklı bir uçağa rezervasyon yaptılar. Thomas Meunier, Axel Witsel, Jeremy Doku, Arthur Theate ve Lois Openda takım uçağından farklı bir uçakla Brüksel'e gitti.

DAHA FAZLASI: Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, The Guardian ile yaptığı röportajında Belçika kadrosunun Dünya Kupası'nda başarılı olmak için "çok yaşlı" olduğunu söylemişti. Eden Hazard ise turnuvadan önce Mısır ile oynanan hazırlık maçındaki performansıyla Belçika'da bir hayli eleştirilmişti.

BÜYÜK RESİM: Belçika, 2022 Dünya Kupası'na veda ederken takım içinde bazı sorunlar yaşandığına dair sinyaller turnuvadan önce kendini belli etmişti.