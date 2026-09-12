Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Bernardo Silva, teknik direktör José Mourinho'nun kendisinden istediği rolü açıkladı. Bu açıklama, İspanya La Liga'nın beşinci haftasında cumartesi akşamı Santiago Bernabéu Stadı'nda Rayo Vallecano karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından geldi.

Silva, maç sonrası basına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Mourinho benden oyun kurulumuna yardımcı olmamı istiyor. Topu ilerletebilmemiz için takıma daha fazla akıcılık katmamı istiyor. Uyum sağlamaya ve kendimin en iyi versiyonunu sunmaya çalışıyorum."

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Manchester City'nin eski yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Hâlâ takıma uyum sağlamaya, neyi daha iyi yapabileceğimi ve takıma daha fazla yardımcı olmak için kendimi nasıl geliştirebileceğimi öğrenmeye çalışıyorum."

Real Madrid, ilk yarıda güçlü bir performans sergiledi ve bu yarıyı üç gollü üstünlükle tamamladı. Kylian Mbappé penaltıdan gol kaydettikten sonra Álvaro Carreras ikinci golü ekledi; ardından Jude Bellingham, Vinícius Júnior'un pasıyla üçüncü golü attı.

Sergio Camello, ikinci yarının başında Rayo Vallecano adına farkı bire indirdi, ancak Mbappé uzatma dakikalarında dönerek ikinci golünü kaydetti. Böylece Real Madrid 4-1 kazandı ve puanını 12'ye yükselterek La Liga'nın zirvesinde Barcelona ile eşitlendi; averaj üstünlüğü ve bir eksik maçıyla Katalan ekibi önde bulunuyor.

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