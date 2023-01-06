Kyle Walker, Chelsea kullandığı taç atışında takım arkadaşı Bernardo Silva'nın kafasını neredeyse uçuruyordu.

Chelsea, Man City'i ağırladı

Walker'ın taç atışı çok şiddetliydi

Bu sekans, sosyal medyada viral oldu

NE OLDU? Premier Lig'de Manchester City, Chelsea'yi perşembe günü 1-0 yendi ve Kyle Walker, Stamford Bridge'de Pep Guardiola'nın ilk 11'ine geri döndü. Walker, ilk yarıda Bernardo Silva'nın çaresizce saklanmak yere yatmak zorunda kaldığı taç atışında çok konuşuldu.

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DAHA BÜYÜK RESİM: Maçı izleyen taraftarlar, garip anı hemen fark ettiler ve eğlendiler. Ardından görüntü sosyal medyaya düştü ve kısa sürede viral oldu.

MAN CITY'İ NE BEKLİYOR? Pep Guardiola'nın ekibi, pazar günü yine Chelsea ile bu kez FA Cup'ın üçüncü turunda karşılaşacak.