Bernardo Silva, anlaşma tamamlanmış olmasına rağmen Real Madrid'e imza atmayı reddediyor!

31 yaşındaki Bernardo Silva, 31 yaşında, Manchester City ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid'e bedelsiz transfer olmayı kabul etti. Kraliyet kulübü, Barcelona ve Atlético Madrid'i geride bırakarak hem oyuncunun hem de menajerinin tüm taleplerini karşıladı. Ancak Portekizli orta saha oyuncusu, tamamen vergi nedenleriyle imzayı önümüzdeki Temmuz ayına ertelemeye karar verdi.

İspanyol "El Confidencial" gazetesine göre, "Ağustos ayında 32 yaşına girecek olan Portekizli orta saha oyuncusu, anlaşma tamamlanmış olmasına rağmen imzasını Temmuz ayına erteleyecek. Taraflar birkaç gün bekleme konusunda anlaştı."

Gazete, "Bu gecikmenin sadece vergi nedenleriyle olduğunu, Bernardo Silva'nın %45 vergi ödemekten kaçınmak için İspanya'da mümkün olduğunca az zaman geçirmek istediğini" vurguladı.

Gazete, Bernardo Silva'nın İspanyol yasalarına göre İspanya'da 183 günden fazla kalmadığını kanıtlamaya çalıştığını açıkladı. Haziran yerine Temmuz ayında Real Madrid'e katılmasıyla, 2026 vergi yılında İspanya'da daha az zaman geçirecek ve Böylece, İspanya'da yılda 183 günden fazla kalanlara uygulanan %45'lik vergi oranından kurtulacak.

Eski Monaco oyuncusu Bernardo Silva, Barcelona ve Atlético Madrid tarafından yoğun bir şekilde isteniyordu, ancak Real Madrid, oyuncunun ve menajerinin tüm taleplerini karşılayarak bu yazın en önemli serbest transferlerinden biri olan anlaşmayı sonuçlandırmayı başardı.