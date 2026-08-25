Nihai sonuç Carlos Espí'nin son dakikalarda attığı golle Espanyol karşısında 2-1'lik heyecanlı bir galibiyetle Real Madrid'in yüzünü güldürse de, sergilenen performans beyaz evde henüz kapanmamış eski bir yarayı gözler önüne serdi.

Real Madrid'in orta sahası bir kez daha uyum sağlamayı başaramadı; böylece son sezonlarda takımı adım adım takip eden bu düğümün, José Mourinho'nun ikinci döneminin başarısını ya da başarısızlığını belirleyecek gerçek etken olabileceği bir kez daha ortaya çıktı.

Bernabéu'da yalnızca galibiyet yeterli değil ve taraftarlar uyumun en değerli para birimi olduğunun farkında. Real Madrid'in eski savunma efsanesi Rafael Alkorta, Cadena SER radyosundaki ünlü "El Larguero" programındaki çarpıcı analizinde bu gerçeği mercek altına aldı ve orta sahadaki eksik halkaya dikkat çekti.

Alkorta, çözümün anahtarının hazır olabileceğini ancak halen revirde olduğunu vurguladı. Fransız Aurélien Tchouaméni hakkında şunları söyledi: "Sanıyorum sezonlar boyunca defansif orta saha oyuncusunun rolünü kavradı, sürekli olarak geliştiğini düşünüyorum ve sorun takımın geri kalanında yatıyor." Alkorta'dan Mourinho'ya net bir mesaj: Tchouaméni iyileştiğinde temel taşı o olacak.

Eski yıldız, yeni transfer Bernardo Silva hakkındaki görüşünü de esirgemedi ve şöyle konuştu: "Bence harika bir oyuncu, her zaman Modric gibi dinamik orta saha oyuncularını tercih ettiğimi söylemişimdir ve şimdi elimizde biraz daha güçlü görünen ve bu rolü üstlenebilecek Güler gibi bir oyuncu var. Bu, Xabi Alonso'nun, Ancelotti'nin denediği bir rol; sanıyorum herkes denedi."

Alkorta taktiksel vizyonunu açıklayarak ekledi: "Bernardo iyi bir performans sergileyecek çünkü teknik açıdan çok iyi ve değiştirmesi gereken tek şey zihniyetini hücumcu bir oyuncudan defansif bir oyuncuya çevirmek; defansif demeyeyim, ama Tchouaméni, Bernardo Silva ve Arda Güler ile birlikte maçlarda takıma ihtiyaç duyduğu ritmi kazandıracaklarını düşünüyorum, büyük bir sorun görmüyorum."

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İyimser üslubuna rağmen Alkorta, Barcelona'da gördükleriyle bir karşılaştırma yaptıktan sonra sözlerini Real Madrid yönetimine ve oyuncularına yönelik sert bir uyarıyla noktaladı ve şunları söyledi: "Espanyol karşısındaki ilk 15 dakika son derece iyiydi."

Ve şöyle tamamladı: "Sonrasında Barcelona maçının ilk 15 dakikasını, Raphinha'nın ve takımın geri kalanının nasıl baskı yaptığını izledim. Real Madrid bunu unutmamalı. Real Madrid'in her zaman Barcelona'dan talep ettiğimiz yüksek baskıya gerek kalmadan Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı doğru, ama asgari ölçütler var, bu takıma konması gereken asgari ölçütler var."