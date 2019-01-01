Bernard Mensah'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Son dönemlerde adı sarı-lacivertli takım ile anılan başarılı orta saha oyuncusu, iddialara yanıt verdi.

İstikbal Mobilya forması giyen Bernard Mensah, ile anlaşmaya hazırlandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Ganalı oyuncunun kulüpteki alacakları nedeniyle TFF'ye sözleşmesinin feshi için başvuruda bulunduğu ve boşa çıktıktan sonra da Fenerbahçe ile masaya oturacağı iddia edilmişti.

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Takımın bugün yaptığı antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haberler. Her futbolcu büyük takımlarda oynamak ister ama ben şu anda Kayserispor'dayım. Böyle bir durum olursa konuşulur. "

Başarılı orta saha oyuncusu sakatlığını atlattığını ve kendisini iyi hissettiğini de belirtirken, Beşiktaş maçında forma giyebilecek durumda olduğunu söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 2018 yazında 'den kiraladığı Mensah'ın bonservisini geçtiğimiz yaz 3.6 milyon euro karşılığında almıştı.