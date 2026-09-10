Mark Bernal, dün akşam oynanan Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord karşılaşmasında 63. dakikada Pedri'nin yerine oyuna girdi. Bu değişiklik bu sezon alışılmadık bir durum yarattı; zira Barcelona akademisinin yetiştirdiği Bernal ile Barcelona'nın yeni yıldızı Rodri ilk kez birlikte sahada yer aldı.

Sahadaki ilk dakikalarında Bernal, genellikle Pedri'nin işgal ettiği bölgede, Rodri'den birkaç metre uzakta konumlandı; Altın Top sahibinin birkaç metre önünde yer aldı. Katalan oyuncu, dikkat çekici bir aktiflik ve takımın paslaşmalarında etkin bir katılım sergiledi.

Daha sonra, 83. dakikada Rodri'nin yerine Gavi oyuna girdiğinde Bernal, bu sezon ilk on birde başladığı iki maçta üstlendiği mevkiye, yani merkez orta saha mevkiine geri çekildi. Bunu "Mundo Deportivo" gazetesi aktardı.

Geçen sezon, Rodri'nin yokluğunda akademi çıkışlı oyuncu zaman zaman merkez orta saha mevkiinde görev alıyordu. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanan grup aşaması maçında ön libero olarak oynamıştı. Bu durum, onun büyük önemini ve orta sahadaki becerilerinin çeşitliliğini gösteriyor.

Bu yirmi dakikalık süre, Bernal için günümüzün en iyi orta saha oyuncularından biri olan Rodri'den aldığı ilk "ileri düzey ders" niteliğindeydi. Katalan oyuncu ile eski Manchester City oyuncusu, teknik direktör Hansi Flick'e, oyun tarzlarındaki benzerliğe rağmen yeteneklerle dolu Barcelona orta sahasında birlikte parlayabileceklerini kanıtladı.

Konuları ve haberleri daha ayrıntılı olarak Kooora forumlarında tartışabilirsiniz



