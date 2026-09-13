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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Bernabéu, Real Madrid'i kovuyor: Yuhalamalardan uzak tam bir ay!

Real Madrid
La Liga
İspanya

Yenilgi, tatminsizlik de var!

Real Madrid, bu sezon kendi sahasındaki karşılaşmaları taraftarları önünde tekrarlanan bir sınava dönüşürken, önümüzdeki dönemdeki maçlarının bir bölümünü Santiago Bernabeu'dan uzakta oynamaya hazırlanıyor. Takım sahasında henüz herhangi bir mağlubiyet almamasına rağmen taraftarlar ıslık çalmaktan çekinmedi.

Real Madrid bu sezon kendi sahasında 4 maç oynadı ve her birinde ıslıklarla karşılaştı; bu, takımdan daha ikna edici bir performans ve kulübün hedefleriyle örtüşen sonuçlar bekleyen taraftar taleplerinin büyüklüğüne dair açık bir gösterge.

Kraliyet ekibi Bernabeu'daki yenilmezlik serisini korumuş olsa da bu, her maçta oyuncularından daha fazlasını beklemeye alışmış taraftarlarını memnun etmeye yetmedi. Bu tablonun tekrarlanmasıyla birlikte kendi sahasındaki karşılaşmalar Real Madrid için sürekli bir psikolojik ve teknik sınava dönüştü.

Takım, önümüzdeki haftalarda Bernabeu atmosferinden uzaklaşma fırsatı bulacak. 15 Eylül Salı günü Martinez Valero Stadı'nda Elche ile karşılaşacak, ardından 20 Eylül'de Metropolitano Stadı'nda Atletico Madrid'e konuk olacak.

Atletico Madrid'e karşı oynanacak derbi maçının ardından La Liga, uluslararası maç arası nedeniyle duraksayacak ve Real Madrid, 10 Ekim'de Santiago Bernabeu'ya Villarreal karşılaşması için döneceği ana kadar müsabakalardan uzak kalacak.

La Liga
Elche crest
Elche
ELC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Böylece Real Madrid, kesintisiz bir destek gören ancak bu sezon takımın kendi sahasında oynadığı dört maçın tamamında ıslıkları da barındıran tribünlerden yaklaşık bir ay uzak kalacak.

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