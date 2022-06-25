Berlusconi: "Monza beni Milan'dan daha fazla heyecanlandırıyor"

Milan'ın eski başkanı, Serie A'ya yükselen yeni kulübü için "eşsiz duygular" besliyor.

Silvio Berlusconi, Milan ile büyük başarılar elde ettiğinin altını çizerken Monza'yı eski kulübünün önüne koydu.

Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza, play-off finalinde Pisa'yı mağlup ederek tarihinde ilk kez Serie A'da yarışma şansı elde etti.

Alt liglerde bir asırdan fazla süre geçiren kulüp, şimdi İtalya'nın en üst liginde şahlanmayı bekliyor.

Berlusconi ne söyledi?

Calciomercato'nun haberine göre; Silvio Berlusconi, Monza'nın Serie A'ya yükseldiği karşılaşmada Milan ile kazandığı herhangi bir kupadan daha çok heyecanlandığını söylüyor:

"Milan'ım sayesinde hala dünyanın en çok kupa kazanan kulüp başkanıyım. Ancak bu sefer, üç yıl önce beni Serie C'de bu maceraya atılmam için ikna eden Adriano Galliani ile olağanüstü bir şey başardık: Monza'yı Serie A gibi hak ettiği bir yere getirdik."

"Şansen kahraman olmak ve belki ilk sezonda değil ama daha sonra en iyi kulüplerle rekabet etmek istiyorum."

"Biliyorsunuz ki Milan ile her şeyi kazandım ama Monza'nın Serie A'ya yükseldiği gün hissettiğim duygular eşsizdi. Hala yakın bağım olan Milan ile elde ettiğim başarılardan daha üstündü."

Monza ile Milan ne zaman karşılaşacak?

Berlusconi'nin eski takımı Milan ile Monza'nın mücadelesi şüphesiz ki gelecek sezon Serie A'nın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olacak.

İki ekip, 2022/23 sezonunda ilk kez 23 Ekim'de karşı karşıya gelecekler. İkinci mücadele ise Monza'nın evinde 19 Şubat'ta oynanacak.

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