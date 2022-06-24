Arjantinli yıldızın yüksek maaşına rağmen Paris'teki ilk sezonu verimli geçmese de kulübüne oldukça yüklü bir miktar kazandırdı.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'nin sponsorluk anlaşmaları, forma gelirleri ve kripto para borsasındaki artış ile takımını kâra çıkardı.

Geçtiğimiz yaz çocukluk kulübü Barcelona'ya veda ederek bedelsiz olarak PSG'ye imza atan 35 yaşındaki oyuncudan beklenti büyüktü.

Messi'nin Ligue 1'deki ilk sezonu durgun geçti ancak kulübün en çok kazanan isimlerinden biri olmasının hakkını verdi.

Lionel Messi, PSG'yi nasıl kâra geçirdi?

Yıllık net 40 milyon euro maaşı olan Arjantinli yıldız, Kylian Mbappe ile birlikte Paris Saint-Germain'in en fazla kazanan isimlerinden biri.

Paris ekibi, Lionel Messi'nin kazandıracağı gelirle bu maaş giderini fazlasıyla karşılayacağını düşünüyordu ve MARCA'nın haberine göre; öyle de oldu.

Arjantinli yıldız ilk sezonunda kulübe yaklaşık 700 milyon euro kazandırdı ve PSG bir sezonda hiç bu kadar gelir elde etmemişti.

Lionel Messi'nin takıma katılışı, yeni ve daha iyi sponsorluk anlaşmalarının önünü açtı.

Kripto para borsasında da Messi'nin imzasının ardından Paris ekibinin grafiklerinde artış yaşandı.

35 yaşındaki yıldızın kulübe kazanç sağladığı bir diğer alan ise forma gelirleri. Neymar'ın gelişi ve Kylian Mbappe'nin performansıyla forma satışlarında hali hazırda bir artış yaşayan kulüp, Messi ile birlikte satışlarını daha da artırdı.

Ayrıca Barcelona'dan takıma katılan yıldızın gelişi, kulübün sosyal medya ağlarında da büyük etki yarattı. Tüm platformlarda toplamda 15 milyon takipçi kazanan PSG ilk kez 150 milyonu gördü.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in stadyum gelirlerine de etki etti. Bilet satışlarında önemli bir büyüme yaşanırken kulübün sponsorluk direktörü, "Artık her maça bilet bulamıyorsunuz, açıkça bir dönüm noktası oldu" yorumunu yaptı.

Messi'nin gelecek sezon performansı nasıl olacak?

PSG Başkanı Al-Khelaifi, Le Parisien'e şunları söyledi: "Lionel Messi, yedi kez Ballon d'Or kazanarak rekor kırdı ve şüphe yok ki geçtiğimiz sezon onun yılı değildi."

"Ancak Barcelona'da 20 yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir lig, yeni bir takım keşfetti.

"Yeni bir kültüre geldi ve ailesinin yanı sıra o da koronavirüse yakalandı."

"Geçen sezon Messi için kolay değildi, ancak gelecek sezon tarihteki en iyi Messi'yi göreceğiz!"

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