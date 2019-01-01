Bergwijn, Man United transferine sıcak bakıyor

Hollanda ekiplerinden PSV forması giyen Steven Bergwijn, bu yaz döneminde Manchester United'a transfer olabilir.

Eindhoven forması giyen Steven Bergwijn, kariyerini Avrupa arenasında yer alan bir takımda sürdürmek istiyor.

The Mirror'da yer alan habere göre 'a transfer olmak isteyen Steven Bergwijn'in tek bir şartı var: Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması.

Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 33 karşılaşmada 14 gol kaydetti. Bergwijn'in gösterdiği başarılı performanstan sonra kulübü, oyuncu ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

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Ancak Hollandalı futbolcuya yakın kaynakların aktardığına göre Bergwijn, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takımdan teklif gelmesi halinde önümüzdeki sezon PSV'den ayrılabilir.

Manchester United gözlemcilerinin bir süredir takip ettiği genç yetenek, Kırmızı Şeytanlar'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alması halinde gitmeye sıcak bakıyor.

Bu transferin gerçekleşebilmesi için Manchester United'ın 47 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemesi gerekiyor.