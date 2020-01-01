Berbatov: Jadon Sancho için Manchester United henüz erken

Sancho'nun Dortmund'da her maçta oynadığına dikkat çeken Berbatov, takımda en az 1 yıl daha kalması gerektiğini söyledi.

'un yıldız adayı Jadon Sancho, bu yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olabilirdi. Koronavirüs salgınına karşın bu hala mümkün.

Bu yıl sarı-siyahlılara 17 gol 19 asistlik katkı veren Sancho'yu 'ın yakından ilgilendiği biliniyor. Ancak United'ın eski yıldızı Berbatov, Sancho transferine o kadar da sıcak değil.

Betfair'e konuşan Dimitar Berbatov, Sancho'nun Dortmund'daki gelişimine devam etmesini tavsiye ederken, Solskjaer'in şu anki ilk 11'ine girmekte zorlananacağını söyledi;

Daha fazla takım

"Sancho çok genç yaşta 'ya transfer oldu ve gelişimi nedeniyle maddi bir kazanç olarak görülüyor. Oraya gidip oynama kararını vermesi şimdie kadar verdiği en doğru karardı. Menajeri ve ailesi onun oynayabilecek kadar iyi olduğunu biliyordu. Bu yüzden siz şans verilmediğinde oynamak için başka bir takım buluyorsunuz. Sancho gelişmeye devam ediyor ve büyük takımlar da peşine düştü."

Haberin devamı aşağıda

"Manchester United'a gitmesi onun için şu an doğru bir karar olur mu bilmiyorum. Daha önce de bahsetmiştim, burada şüphelerim var. Çünkü United'da Anthony Martial, Marcus Rashford ve Daniel James oynuyor. Takım içinde rekabet yaratmak güzel. Rotasyon artık futbolda yaygın bir şey. Ama futbolcunun oynayacağını garanti edemezsiniz. Sanırım bu varsayımla gitmemiz gerekiyor. Sancho oynamak istiyor. Bence o, oynayacağını bildiği takımı seçecek. Kenarda beklemek Sancho'nun gelişimini durduracak. Bu yüzden Dortmund'da bir yıl daha kalmasının daha iyi olabileceğini düşünüyorum."

Berbatov, 'daki kendi deneyimini de anlattı:

"Almanya'da, Sancho gibi genç bir oyuncuydum. Transferleri düşünmüyordum, 'de mutluydum. Her maçta oynuyordum ve futbolu gerçekten seviyorsan, yapmak istediğin şey budur. Sancho 2017'den beri orada ve gitmek için doğru zaman olduğunu bilmesi çok önemli. Çünkü bu bazen size iyi bir kariyer yapabilir ya da kariyerinizi kırabilir."