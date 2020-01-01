Beppe Marotta: Christian Eriksen'i isteyen birçok takım var

Inter CEO'su Beppe Marotta, Christian Eriksen'i kadrolarına katmak istediklerini fakat Danimarkalı yıldızla birçok takımın ilgilendiğini söyledi.

'da uzun bir aradan sonra yeniden zirve mücadelesi veren 'de kulüp CEO'su Beppe Marotta, transfer gündemine yönelik önemli ipuçları verdi.

Sky Sports İtalya'ya açıklamalarda bulunan ve 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eriksen'i kadrolarına katmak istediklerini söyleyen Marotta, "Eriksen'in menajeriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz ancak oyuncuyla ilgilenen birçok takım bulunuyor." şeklinde konuştu.

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Deneyimli futbol adamı, Inter'in transfer gündeminde olduğu öne sürülen Olivier Giroud ve kiralık olarak 'de forma giyen Victor Moses hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Giroud transferinde sona yaklaştık fakat önümüzdeki günlerde bu konuda bir karar vereceğiz. Victor Moses ise kesinlikle gündemimizde."

Sezon başında takımı İtalyan teknik adam Antonio Conte'ye emanet eden Inter, Serie A'da 20. maçlar öncesi 'un iki puan gerisinde bulunuyor.