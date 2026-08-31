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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Benzema yol ayrımında: Hilal'den ayrılığın ardından 3 seçenek

Transfers
Al Hilal
Al Ittihad
Al Shabab
K. Benzema
Premier Lig
Suudi Arabistan
Fransa

Son saatler belirleyecek

Fransız Karim Benzema, geleceği hâlâ netleşmezken, yaz transfer sezonu sona ermeden Suudi Arabistan kulübü Hilal ile olan bağını sona erdirmeye yaklaştı. Deneyimli forvetin önünde 3 önemli seçenek bulunuyor; bunların başında Suudi Ligi'nde kalmak ya da Amerika Ligi'ne transfer olmak geliyor.

"AS" gazetesi, Benzema'nın Suudi Arabistan'da kalmayı düşündüğünü, önümüzdeki dönemde daha önce formasını giydiği İttihad kulübüne dönme ya da Şebab'a transfer olma ihtimalinin de gündeme geldiğini ortaya koydu.

38 yaşındaki Benzema, geçen kış transfer döneminde Hilal'e katılmıştı; ancak kulüp yönetiminin transfer sezonu kapanmadan sözleşmesinin feshi konusunda görüşmelere başlamasının ardından kulüpteki serüveni sona ermeye doğru gidiyor gibi görünüyor.

Geleceğini saran belirsizlik durumuna rağmen Benzema, kariyerini şimdilik sonlandırmaya hazır görünmüyor. "AS", Fransız forvetin futbolu bırakma niyetinde olmadığını doğrularken, "Marca" gazetesi futbolu bırakma seçeneğinin kesin olarak devre dışı bırakılmadığına işaret etti; bu da tüm ihtimalleri açık tutuyor.

Fabrizio Romano'ya göre Benzema, şu an için Avrupa futboluna dönmeyi düşünmüyor; bu da son dönemde adının anıldığı Lyon kulübüne transfer olma ihtimalini azaltıyor.

Buna karşılık, Fransız forvetin Suudi Arabistan'da kalmaya alternatif bir başka seçenek olarak Amerika Ligi'ne transfer olma ihtimali öne çıkıyor. Öte yandan, geleceğini İskoçya Ligi'nde bir tecrübe yaşama ihtimaliyle ilişkilendiren raporlar da hâlâ mevcut.

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