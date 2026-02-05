Benzema transferinin ardından olay Ronaldo sözleri! 'Sen kimsin?'

Al Ittihad'dan Al Hilal'e transfer olan Karim Benzema için Suudi Arabistan'da Mohammed Noor, yıldız futbolcu için olay ifadeler sarf ederek. Portekizli süperstar Ronaldo üzerinden de örnek verdi.

Ne söylendi?

Yaklaşık 20 yıl Al-Ittihad formasını giyen Mohammed Noor, Dawrina Gher programında Benzema'nın transferi üzerine şu sözleri söyledi:

"Benzema Al-Ittihad'a geldiği ilk sezonda ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı, değil mi? Sonraki sezonda ise her şeyi altüst etti. Peki onu kim gerçekten destekledi? Kim arkasında durdu? Al-Ittihad formasıyla kaç penaltı kaçırdı, 5-6 penaltı değil mi?"

Deneyimli isim, taraftarların Benzema'ya verdiği desteğin altını çizdi:

"Taraftarlar ne yaptı? Onu destekledi. Takımın tamamını destekledi ve biz hem ligi hem de kupayı kazandık. Doğru mu söylüyorum, söylemiyor muyum?"

'Ronaldo'dan ne farkın var?'

Noor, Cristiano Ronaldo üzerinden ise şunları belirtti:

"Tüm bunlardan sonra sezon ortasında çıkıp 'Bu takım için artık oynamak istemiyorum' diyorsun. Sen kimsin? Kariyerine saygım var ama Ronaldo'dan ne farkın var? Onunla bile kıyaslanmıyorsun. Hiç kimsesin."