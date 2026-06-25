Benzema’nın liderliğinde… Al-Hilal, yıldız oyuncularını elden çıkarma sürecine başladı!

Suudi Al-Hilal kulübünün yönetimi, tüm şampiyonluklar için yeniden rekabet edebilmek amacıyla A takımını yeniden yapılandırmak üzere yaz transfer döneminde bazı oyuncularla yollarını ayırma sürecini başlattı.

Al-Hilal, son kış transfer döneminde Karim Benzema başta olmak üzere birçok transfer gerçekleştirmişti; ancak buna rağmen “Lider”, lig ve Asya şampiyonluklarını kazanamadı ve sadece Kral Kupası’nı kazanabildi.

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Buna bağlı olarak, kulüp yönetimi birkaç yıldız oyuncuyu kadrodan çıkarmaya karar verdi. “Al Arabiya FM” radyosunun aktardığına göre, Al Hilal yaz transfer döneminde 3 oyuncuyu kadrodan çıkarmayı değerlendiriyor; bunların başında Fransız Karim Benzema geliyor.

Uruguaylı Darwin Núñez ve Brezilyalı Marcos Leonardo da bu isimler arasında yer alıyor; dolayısıyla Fransız Kadir Miti dışında hiçbir yabancı forvet kalmayacak.

Hatırlanacağı üzere, Al-Hilal yönetimi geçen sezon boyunca sert eleştirilere maruz kalmış ve taraftarlar, bazı yıldız oyuncuların ve İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi’nin takımdan ayrılması gerektiğini talep etmişti.