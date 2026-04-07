Benzema'nın kaderini belirleyecek tıbbi test

Hala belirsizliklerin sürdüğü bir gelişmede, Fransız yıldız Karim Benzema, Al-Hilal takımının oynayacağı iki kritik maç öncesinde sağlık durumuna ilişkin son kararı vermek üzere.

Benzema, bugün Salı günü, yarın Çarşamba günü Riyad'daki "Al-Mamlakah Arena" stadyumunda oynanacak Suudi Roshen Ligi'nin 29. haftası kapsamında Al-Khaloud ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceğini belirlemek için belirleyici saha testlerine giriyor.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Benzema'nın önümüzdeki Pazartesi günü Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Katar'ın Al-Sadd takımıyla oynanacak maçta forma giyme şansı yüksek görünüyor, ancak Al-Khaloud maçında oynayıp oynamayacağına dair nihai karar bugün yapılacak antrenmanlarda verilecek.

Benzema, 2-2 berabere biten son Al-Taawoun maçı öncesindeki kamp gecesinde ayak parmağında ani bir sakatlık yaşamıştı. Bu durum, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'yi hücum hattında genç ikili Muhammed Kader Miti ve Brezilyalı Marcos Leonardo'ya güvenmeye itti.

Öte yandan Inzaghi, Pazartesi günü Salim Al-Dossari ve Sultan Mandash'ın sırasıyla diz ve ayak bileği sakatlıklarından kurtulup takım antrenmanlarına katılmasıyla ilgili olumlu bir haber aldı.

Fransız Simon Bouabri ise top antrenmanlarına kademeli olarak dönmek için fiziksel hazırlık programına devam ediyor.

Teknik direktör Simone Inzaghi'nin, Al-Khulud maçı öncesinde oyuncuların hazırlık durumuna ilişkin son gelişmeleri açıklayacağı bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.