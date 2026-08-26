Brezilyalı Nassr kalecisi Bento Matheus, salı akşamı Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında oynanan Ettifaq maçında kırmızı kart görmesinin ardından profesyonel kariyerinde daha önce yaşamadığı bir bölüme adım attı.

İhraç, 12. dakikada geldi; Bento'nun Ettifaq forması giyen Fransız forvet Moussa Dembele'ye yaptığı müdahalenin ardından kaleci maçtan erken ayrıldı ve Nassr'ı on kişi bıraktı.

"Transfermarkt" sitesinin verilerine göre bu kırmızı kart, Bento'nun profesyonel kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu. Kaleci, Brezilya ekibi Athletico Paranaense ile 164 maça, ülkesinin milli takımıyla 7 maça çıkmış ve bunların hiçbirinde ihraç edilmemişti.

Bento ayrıca 2024 yazında takıma katılmasından bu yana Nassr forması altında 86 maç oynamış, bunların hiçbirinde kırmızı kartla oyundan çıkmamıştı.

Ayrıca oku: Video: Direkt kırmızıyı hak etti mi? Nassr'ın yıldızı Ettifaq maçını zora soktu

Opta ağına göre Bento'nun ihracı, "2009-10 sezonundan bu yana Suudi Profesyonel Ligi'nde bir kalecinin gördüğü en hızlı ikinci kırmızı kart; yine Nassr kalecisi olan Halid Radi'nin 25 Aralık 2009'da Şebab karşısında beşinci dakikada ihraç edilmesinin ardından".

Suudi Er-Riyadiyye gazetesi, Nassr'ın 2026-27 Roshn Ligi'nin bu sezonunda oyuncuları kırmızı kart gören dördüncü takım olduğunu; diğerlerinin Riyad, Ittihad ve Neom olduğunu belirtti.

Listenin başında her biri iki kırmızı kartla Riyad ve Ittihad yer alırken, Nassr ve Neom birer kırmızı karta sahip.

Bento dışında, Neom orta saha oyuncusu Alaa Al Hajji, Ittihad'dan Portekizli Danilo Pereira ve Senegalli Dion Lopy, Riyad'dan ise Fildişi Sahilli Abdulkadir Keita ve Uruguaylı Rodrigo Abascal da ihraç edildi.

İhraçların tamamı direkt kırmızı kartla gerçekleşti; iki sarı kart görerek sahayı terk eden Lopy bunun istisnası oldu.

Felaketle başlamasına rağmen Bento'nun kartı, Nassr'ın üç puanla ayrılmasına engel olmadı. Ettifaq sayısal üstünlüğü değerlendirip iki gol attı, ardından "El Alemi" geriye düştüğü maçı 3-2'lik heyecanlı bir galibiyete çevirdi.

Ayrıca oku: Zamanın akışını durduramaz: Postecoglou'nun cesareti Ronaldo'yu istenmeyen soruyla karşı karşıya bırakıyor