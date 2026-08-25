Borussia Dortmund'un Cezayirli savunmacısı Rami Bensebaini, takımının Almanya Süper Kupası'nda Bayern Münih ile yaptığı karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle resmi bir ceza aldı.

Almanya Futbol Federasyonu, bugün salı günü, kendisine bağlı spor mahkemesinin Bensebaini'yi Almanya Kupası'nda iki maç men etme kararını açıkladı. Bunun nedeni, oyuncunun Süper Kupa maçında atılmasına yol açan «sert oyunu» oldu. Bu bilgi, Alman "Bild" gazetesi tarafından aktarıldı.

Böylece Cezayirli savunmacı, Borussia Dortmund'un Almanya Kupası'ndaki serüvenine başlayacağı, önümüzdeki salı akşamı oynanması planlanan beşinci lig kulüplerinden biriyle yapılacak maçta forma giyemeyecek. Ayrıca ekim ayının sonunda muhtemel ikinci tur maçında da forma giyemeyecek.

Bensebaini, Borussia Dortmund ile Bayern Münih maçının 90. dakikasında, Bavyera ekibinin yeni oyuncusu İsmail Sabiri'ye sert bir müdahalede bulunmasının ardından atılmış, hakem Daniel Schlager Cezayirli savunmacıya direkt kırmızı kartı göstermişti.

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Ceza, Bensebaini'nin Almanya Ligi maçlarında men cezalı olmayacağı halde geldi; zira kendisine verilen ceza yalnızca Almanya Kupası maçlarıyla sınırlı. Dolayısıyla oyuncunun ligdeki serüvenine başlayacak olan Dortmund ile mücadelede forma giyip giymeyeceği durumu, Süper Kupa'daki kırmızı kart cezasından ayrı kalıyor.

Bensebaini ayrıca Dortmund'un Süper Kupa'da Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşadı; kaburgalarında ciddi bir ezik oluştu ve takımın ligdeki bir sonraki karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği hâlâ belirsiz.

Bensebaini'nin cezası, Bayer Leverkusen oyuncusu Fransız Martin Terrier'nin başına gelenle benzerlik taşıyor. Terrier, 2024 yılındaki Süper Kupa'da atılmış, ardından Almanya Kupası'nda iki maç men cezası almıştı.