Bennacer: Zlatan topu kaybediyor ama hata bende oluyor

Milan'ın 22 yaşındaki futbolcusu Ismael Bennacer, Zlatan Ibrahimovic hakkında konuştu.

ekiplerinden 'da forma giyen 22 yaşındaki Cezayirli futbolcu Ismael Bennacer, takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile olan ilişkisinden bahsetti.

Bennacer, Ibrahimovic'in harika bir futbolcu olduğunu söylese de bazen çılgınca hareketler yapabildiğini itiraf etti.

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RMC Sport'a konuşan genç isim, Zlatan'ın futbol bakışının kendisine ve diğerlerine avantaj sağladığını söyleyerek şunları dile getirdi:

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"İlk kez bir şampiyonla birlikte oynadım. Bazen kötü davrandığı oluyor. Örneğin ona pas attığımda topu kaybederse bu benim hatam oluyor. Pası daha hızlı atmam gerektiğini söylüyor. Zlatan 38 yaşında, ona saygı duyuyorum. Çılgın bir karakteri var, harika birisi. Çok az Fransızca konuşuyor, biz onu her türlü dinliyoruz."

" maçında 1-0 önde olmamıza rağmen bize kızıp bağırıyordu. Sahip olduğu karakter bu yaşına rağmen en iyi seviyede oynamasını sağlıyor."