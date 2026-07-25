Alman kulübü Leipzig, 19 yaşındaki Fildişi Sahilili yıldızı Yan Diomandé için pazarlığa kapalı, nihai bir fiyat belirledi. Bu adım, Real Madrid'in devam eden yaz transfer döneminde genç forvetle ilgilenmesinin giderek artması karşısında geldi.

Cezayirli orta saha oyuncusu İsmael Bennacer, İtalyan kulübü Milan'daki kariyerini kesin olarak sonlandırmaya hazırlanıyor. Oyuncu, önümüzdeki saatler içinde bonservissiz olarak Katar ekibi El Garafa'nın kadrosuna katılacak.

Transfer konusunda uzman İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 28 yaşındaki Cezayirli milli oyuncunun Katar Ligi'ne katılmadan önce Rossoneri ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedeceğini bildirdi. Romano, tüm taraflar arasında sözlü bir anlaşmaya varıldığını ve geriye yalnızca resmi açıklamanın kaldığını belirtti.

Bu karar, Bennacer'in seviyesini yeniden yakalamak ve San Siro'dan uzakta düzenli oynama fırsatı bulmak amacıyla Fransız ekibi Olympique Marsilya ile Hırvat ekibi Dinamo Zagreb arasında kiralık olarak geçirdiği zorlu bir sezonun ardından geldi.

Sıkıntılı bir kariyerin sonu

Böylece Cezayirli oyuncunun Milan'daki sıkıntılı kariyeri sona ermiş oluyor. Oyuncu, İtalyan kulübünün teknik heyetinin planları içinde kendine yer bulmayı başaramamış, bu da onu Avrupa tecrübesine sahip oyuncuları kadrosuna katmaya giderek daha fazla ilgi gösteren Katar Ligi'nde yeni bir meydan okuma aramaya yöneltmişti.