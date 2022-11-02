Bayern Münih, Fransız savunma oyuncusuna alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sert bir yaptırım uyguladı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Fransız oyuncu Benjamin Pavard'ın alkollü araç kullandığı için kulüp tarafından cezalandırıldığını açıkladı. Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Nagelsmann, Amazon Prime Video'ya Pavard'ın ehliyetini kaybettiği yönünde çıkan iddiaları cevapladı.

Nagelsmann ne söyledi?

"Kulüp yapması gerekeni yaptı ve Pavard'a yönelik doğru bir tepki verdi. Bu tarz şeyler olduğunda bir noktada insanları rahat bırakmalısınız. Kulüp gerekli cezayı verdi ve bu konu hakkında daha fazla konuşmamızın Pavard'ya da kulübe bir faydası olacağını zannetmiyorum"

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic ise yaşanan bu olayın sekiz hafta önce meydana geldiğini açıklarken, Pavard'ın o günden bu güne harika maçlar oynadığını belirtti. Pavard'ın sahada her zaman kendinden emin olduğunu belirten Salihamidzic, yaşanan bu durumun ardından tarafların açık bir şekilde yüzleştiğini söyledi.

Daha önce yaptığı açıklamada pandemi dönemi boyunca depresyonla mücadele ettiğini belirten Pavard, Noussair Mazraoui'nin takıma katılmasının ardından formasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bayern Münih ile olan kontratı 2024'te sona erecek olan oyuncu, Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'nın yıldızlarındandı.

