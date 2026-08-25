Real Madrid'in eski teknik direktörü Rafa Benitez, Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başından alınmasının gerçek nedenini açıklayarak büyük bir bomba patlattı ve konunun futbolla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

Benitez'in dikkat çeken açıklamaları beklenmedik bir şekilde Fulham-Chelsea maçı öncesinde geldi. Tüm gözler maça çevrilmiş olsa da, tecrübeli İspanyol teknik adam vatandaşının Bernabeu'daki deneyimi üzerinde durdu ve kulüpteki uzun tecrübesine dayanarak içeriden bir tanıklık sundu.

Benitez, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye yaptığı ve "Mundo Deportivo"nun aktardığı açıklamada şunları söyledi: "Bayer Leverkusen ile harika bir performans sergiledi, bu yüzden Real Madrid'e transfer oldu. Aramızda benzerlikler vardı; çalışmayı, organizasyonu ve oyuncularla neyi başarmak istedikleri konusunda konuşmayı seviyor. Ancak Real Madrid pek çok politikayla çevrilidir ve belki de işleri karmaşık hale getiren buydu."

Benitez'in tek bir açıklaması, Xabi Alonso'nun görevden alınması dosyasını yeniden açmaya yetti. Real Madrid'in genç akademisinde basamakları çıkan, Castilla takımını çalıştıran ve 2015-2016 sezonunun başında A takımı 18 maçta yöneten adam, Bernabeu'da çalışmanın taktik planlarla sınırlı olmadığını çok iyi biliyor.

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İngiltere'deki dolu dolu kariyeri, özellikle de Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı ve şanının en parlak sayfalarını yazdığı Liverpool'daki dönemi sayesinde, Benitez'in görüşüne büyük bir ağırlık kazandıran bir itibarı var. Ve bu açıklamayla, birçok kişinin gizlice dile getirdiği şeyi teyit ediyor: Real Madrid'de siyaset, adı Xabi Alonso bile olsa, en iyi teknik direktörleri devirebilir.