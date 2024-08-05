"Beni yanlış anladı" demişti! Okan Buruk, Wilfried Zaha'nın biletini kesti

Okan Buruk, 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından eleştirdiği Wilfried Zaha'nın biletini kesti.

Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş'a kaybetti

Okan Buruk mağlubiyetin ardından Zaha'yı eleştirmişti

Zaha'nın takımdaki geleceğine dair karar çıktı

NE OLDU? Galatasaray, Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0'lık net bir skorla mağlup olmuştu. Alınan yenilginin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Wilfried Zaha'yı eleştirmişti. Galatasaray'da 31 yaşındaki oyuncunun geleceğine dair karar çıktı.

BÜYÜK RESİM: Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yönetime sunduğu raporda Wilfried Zaha'nın ayrılığına artık sıcak baktığını dile getirdi. Şimdi Sarı-kırmızılılar, Zaha için teklif bekliyor ancak Fildişili oyuncunun yıllık 8 milyon euro'luk maliyeti Suudi Arabistan dışında kulüp bulmasını zorlaştırıyor.

NE SÖYLENDİ? Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından Zaha hakkında şunları söylemişti: "Aslında 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırıp yeni dizilişi anlattım. Kaan'ın stopere, Barış'ın sağ beke geçmesini, 4-3-2 dizilmemizi söyledim. O oyunculara farklı bir şey söyledi. O yüzden Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Oradaki karışıklığı düzeltmeye çalıştım. Bazen görev verdiğiniz oyuncular yanlış da anlayabiliyor. Çok hücumcu bir takımdık. Stoperimiz eksilince yeni dizilişi söyledim. Bu tam olarak iletilemedi. Onunla ilgili Kerem'i çağırıp konuştum. Bu arada da yediğimiz goller oldu"

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"Zaha ve Ziyech kanatlarda olunca bu anlamda üretme anlamında zorluk çekiyoruz. Çizgi oyunu oynuyoruz oyun birebire kalıyorlar. Diğer arkadaşları gibi onun da benim de yetersizdi performansı. Net bir şekilde iyi oyun ortaya koymadık."

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkıp 2110 dakika süre alan Zaha, 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı vermişti. 31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.