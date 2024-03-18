Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, röportajında kendisini hedef alan Orkun Kökçü'nün açıklamalarına yanıt verdi.

Orkun Kökçü, Benfica'daki pişmanlığını anlatmıştı

Schmidt'ten Orkun'a yanıt geldi

Orkun Kökçü, Casa Pia maçının kadrosuna alınmadı

NE OLDU? Geçtiğimiz yaz aylarında Feyenoord'dan Benfica'ya imza atan Orkun Kökçü verdiği röportajında yeni takımında umduğunu bulamadığını söylemişti. Bu röportajın ardından Orkun, Casa Pia maçının kadrosuna alınmadı ve maçtan sonra Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt sessizliğini bozdu.

NE SÖYLENDİ? Schmidt, Casa Pia maçının ardından kadroya alınmayan Orkun Kökçü ile ilgili şunları söyledi: "O röportajdan sonra takımda olması mümkün değildi. Tamamen bu maça odaklanmıştık, en önemli şey buydu. Ancak son derece şaşırdım. Orkun mükemmel bir oyuncu ve mükemmel bir insan. Ne oldu ve böyle bir röportaj verdi bilmiyorum. Benfica için birçok maç oynadı, goller attı ve asistler yaptı. Bu noktada, bu röportajı anlamadım. Elbette takım ve kendisi için iyi değildi. Kendisini zor bir duruma soktu ama bizim için önemli bir oyuncu. Onunla konuşacağım."

ORKUN KÖKÇÜ NE SÖYLEMİŞTİ? De Telegraaf'a verdiği röportajda Orkun Kökçü şunları söylemişti: "Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım. Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır."