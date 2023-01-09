Dünya Kupası'nda yıldızını partalatan oyuncunun hocası, onu pamuklara sarıyor.

NE OLDU? Ocak ayındaki transfer dönemi için Fernandez'in Chelsea'ye transfer olma ihtimali hakkında bolca konuşmala oldu.

Ve yıldız futbolcu geçen hafta antrenmanları kaçırdıktan sonra Batı Londra iddiaları artında hocası Schmidt de bu konuşmalara dahil oldu.

Bu davanın artık kapandığını yineledi ve Arjantinli oyuncunun şu anda antrenmanlara geri döndüğünü söylerken Fernandez'in takım için öneminin altını çizdi.

NE SÖYLEDİLER: Alman taktisyen gazetecilere şunları söyledi:

“Geçen hafta söylediğim gibi, bu dava kapandı. O bizim oyuncumuz ve burada son derece mutlu.

"Enzo, bu takımın bir parçası ve kilit bir oyuncu. Konu kapanmıştır. Bunu en başında beri söyledim.”

BÜYÜK RESİM: Schmidt'in bu sözleri, yıldız oyuncunun Chelsea'ye transfer olacağı söylentilerinin ortasında geldi.

İngiliz ekibinin, Fernandez'i çok istediği ve yıldız oyuncu için 127 milyon Euro gibi astronomik bir transfer ücreti ödeyeceği vurgulanıyor, ancak şimdilik bu teklif hocasının elinin tersiyle itilmişe benziyor.

Chelsea'nin ligdeki konumu her iki yerel kupadan da elenmesi, onları Atletico'dan Joao Felix'e ve Benfica'dan Fernandez'e fazlasıyla yakınlaştırdı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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FERNANDEZ İÇİN SIRADA NE VAR? En azından Schmidt'e göre Dünya Kupası'nı kazanan yıldız, takımda kalmaya devam edecek.

Fernandez'in odak noktası, Salı günü Taca de Portugal'da Varzim'e gidecek olan Benfica'da olacak.