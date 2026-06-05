Benfica, Rotterdamlı Sidny Lopes Cabral'ı sadece altı ay sonra kârlı bir şekilde sattı

Sidny Lopes Cabral, Benfica'da geçirdiği altı ayın ardından takımdan ayrılıyor. 23 yaşındaki kanat bekçisi, Ocak ayında 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı, ancak kariyerine Trabzonspor'da devam edecek.

Türk kulübü bunu Perşembe günü resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Böylelikle Lopes Cabral, Dünya Kupası sırasında tamamen Cape Verde'ye odaklanabilecek.

Benfica, bu yılın başında lig rakibi Estrela Amadora'dan 6 milyon euroya transfer ettiği Lopes Cabral'dan mütevazı bir kâr elde etti.

Trabzonspor, Rotterdamlı oyuncu için 7 milyon euro ödeyecek. Lopes Cabral, Benfica formasıyla toplamda sadece on iki maçta forma giydi.

Mayıs ayı başında, VriendenLoterij Eredivisie'den çeşitli kulüplerin Lopes Cabral ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Sonunda savunma oyuncusu Süper Lig'de forma giymeyi tercih etti.

Trabzonspor'da Lopes Cabral, kaleci André Onana ile birlikte oynamayacak. Eski Ajax oyuncusu şimdilik Manchester United'a geri dönüyor.

Türkler bu muhteşem kaleciyi kadroda tutmak istiyor, ancak Onana, Michael Carrick yönetiminde yeni bir şans yakalamayı umuyor.