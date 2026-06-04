Benfica, Real Madrid'in José Mourinho için ödediği devasa transfer ücretini açıkladı

Benfica, teknik direktör José Mourinho’nun Real Madrid’e transferi öncesinde resmi bir açıklama yayınladı. Kulüp, bu açıklamada Portekizli teknik adam için ödenecek devasa transfer ücretini açıkladı.

Mourinho'nun Real Madrid'e atanması uzun süredir gündemdeydi. Anlaşma tamamen tamamlanmış gibi görünüyor, ancak resmi duyuru henüz yapılmadı. Bu duyuru büyük olasılıkla Real Madrid'in başkanlık seçimlerinden sonra yapılacak.

Bu arada, "Özel Adam" kulübe şimdiden damgasını vurmaya başladı. Örneğin, Denzel Dumfries'in transferine yeşil ışık yaktı ve Ibrahima Konaté ile Riccardo Calafiori'yi de İspanya'nın başkentine getirmek istiyor.

Buna karşılık, mevcut kadroda büyük bir temizlik yapılması gerekiyor. Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono ve Ajax'ın hedefindeki Dani Ceballos yeni bir kulüp arayışına girebilir. Söylentilere göre Eduardo Camavinga da takımdan ayrılmaya zorlanıyor.

Benfica, tüm bu gelişmelerin ardından Mourinho'nun Lizbon'dan ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu artık biliyor. Bu nedenle kulüp, satın alma bedelini euro bazında açıklayan dikkat çekici bir açıklama yaptı.

“Benfica, Real Madrid’in yaklaşan başkanlık seçimlerinde aday olan Florentino Pérez’in, seçilmesi halinde José Mourinho’yu teknik direktör olarak atamayı planladığını duyurur. Seçimler 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.”

“Pérez gerçekten kazanırsa, Real Madrid'in Mourinho'nun sözleşme fesih bedelini ödeyeceği söyleniyor,” diye devam ediyor Benfica açıklamasında. “Bu bedel, mevcut sözleşmesinde belirtilen 15 milyon avro tutarındadır.”