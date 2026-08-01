Benfica, Yunan forveti Vangelis Pavlidis'i, yaz transfer döneminin son ayında bir santrfor transferini bitirmek için çabalarını sürdüren Barcelona'ya bırakmak için tek şartını belirledi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Benfica, Pavlidis'in satışına onay vermek için reddedilemeyecek bir teklifin gelmesini şart koştu. Bu durum, Katalan kulübünün, öncelikli tercihi olan Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'e alternatif ararken yaşanıyor. Zira Rojiblancos, Barça'ya karşı FIFA'ya taciz suçlamasıyla resmi bir şikâyet sunarak saldırgan bir tutum sergiledi; böylece aralarında 27 yaşındaki Pavlidis'in de bulunduğu birçok alternatif isim öne çıktı.

Gazete, Pavlidis'i satma fikrinin Benfica yönetimi tarafından öncelikli olarak uzak bir ihtimal olarak görüldüğünü ve bu tutumun ancak o reddedilemez teklif gelirse değişeceğini açıkladı. Raporlar ayrıca, geçtiğimiz temmuz ayının sonuna kadar Portekiz'in en çok kupa kazanan kulübünün yönetiminin, takımın golcüsünü transfer etmek için herhangi bir resmi teklif almadığına işaret etti.

Benfica kulislerine yakınlığıyla bilinen Portekiz gazetesi "A Bola", Pavlidis'in tatilini geçirmek üzere büyük bir endişe ve hayal kırıklığı içinde ayrıldığını bildirdi. Oyuncu, kulübün planları konusunda şüpheye kapıldı ve yönetimin, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasından kaynaklanan mali kayıpları telafi etmek için kendisini satmak istediğine inandı; özellikle de şubat ile mayıs ayları arasında yalnızca üç gol atmakla yetindiği bir gol kısırlığı dönemi geçirdikten sonra.

Son günler, Yunan forvetin kariyerinde köklü bir dönüşüme sahne oldu; oyuncu, Avrupa Ligi'nin ön eleme turunda dört gol atmayı başardı.

Aynı raporlar, Juventus'un transfer döneminde Pavlidis'i kadrosuna katma olasılığını sorduğunu, ancak Portekiz kulübü yönetiminin 40 milyon euro talep etmesinin İtalyan kulübünü transferi tamamlamaktan geri adım atmaya yönelttiğini ortaya koydu.