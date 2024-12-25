Benfica, Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra ikinci Türk yıldızı Fenerbahçe'den alıyor!

Kerem Aktürkoğlu transferinden çok memnun kalan Benfica, Fenerbahçe'nin milli yıldızını da renklerine bağlıyor.

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Portekiz basınından Correio da Manha gazetesinin haberine göre Benfica, milli oyuncu İsmail Yüksek'i ocak ayında orta saha takviyesi olarak transfer etmeyi hedefliyor.

Habere göre, teknik direktör Bruno Lage, başkan Rui Costa'nın onayıyla İsmail Yüksek'in özelliklerinden memnun ve transferine olumlu bakıyor.

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12 milyon euro isteniyor

Fenerbahçe'nin oyuncuyu 12 milyon Euro'ya satmaya açık olduğunu söylenen haberde, Benfica'nın teklifinin ise maksimum 10 milyon Euro olacağı belirtildi.

25 yaşındaki İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de üçüncü sezonunu geçiriyor ve milli takımla da 19 kez sahaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun performansından memnun kaldılar

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede Bruno Lage'in anahtar oyuncusu oldu. Yıldız futbolcu, Portekiz devinde büyük bir etki yarattı.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile şu ana kadar tüm kulvarlarda 19 maça çıktı. Galatasaray'ın eski yıldızı, söz konusu 19 karşılaşmada 10 gol 5 asistle oynayarak 15 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

Kerem'in performansından memnun kalan Benfica, şimdi gözünü Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek'e dikti.