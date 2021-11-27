Benfica karşısında oynatacak futbolcu bulamadılar, maça 9 kişi çıktılar!
14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Belenenses, Benfica karşısına 9 kişi çıktı.
Portekiz liginin 12. haftasında Belenenses, Benfica'yı ağırladı. Bu sezon oynadığı 11 karşılaşmadan yalnızca 1 galibiyet alabilen ev sahibi ekibin Benfica karşısında da eli kolu bağlandı.
Maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Belenenses'in karşılaşmaya çıkabilecek yalnızca 9 oyuncusu kaldı.
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Belenenses'in Benfica karşısında sahaya sürdüğü 9 oyuncusunun ikisi kaleci.
Belenenses - Benfica maçının skoru
Benfica sahaya 9 kişi çıkan rakibi karşısında 14. dakikadan durumu 2-0'a getirdi.
Eduardo Kau maçın 1. dakikasında kendi kalesine attığı golle Benfica'yı 1-0 öne geçirirken Haris Seferoviç, 14. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 7-0 Benfica üstünlüğü ile sonuçlandı.
Belenenses'in bu sezon ligde performansı nasıl?
Belenenses geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla 16'ncı sırada yer alırken; Benfica ise 28 puanla ligde 3'üncü sırada bulunuyor.
Belenenses ligde bu sezon oynadığı tek galibiyetini 10. haftada Santa Clara karşısında aldı.