Benfica karşısında oynatacak futbolcu bulamadılar, maça 9 kişi çıktılar!

İdil Erin Tetik
Belenenses

Belenenses, Primeira Liga karşılaşmasında oynatacak futbolcu bulamadı.

14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Belenenses, Benfica karşısına 9 kişi çıktı.

Portekiz liginin 12. haftasında Belenenses, Benfica'yı ağırladı. Bu sezon oynadığı 11 karşılaşmadan yalnızca 1 galibiyet alabilen ev sahibi ekibin Benfica karşısında da eli kolu bağlandı.

Maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıkan Belenenses'in karşılaşmaya çıkabilecek yalnızca 9 oyuncusu kaldı.

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Belenenses'in Benfica karşısında sahaya sürdüğü 9 oyuncusunun ikisi kaleci.

Belenenses - Benfica maçının skoru

Benfica sahaya 9 kişi çıkan rakibi karşısında 14. dakikadan durumu 2-0'a getirdi.

Eduardo Kau maçın 1. dakikasında kendi kalesine attığı golle Benfica'yı 1-0 öne geçirirken Haris Seferoviç, 14. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 7-0 Benfica üstünlüğü ile sonuçlandı.

Belenenses'in bu sezon ligde performansı nasıl?

Belenenses geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla 16'ncı sırada yer alırken; Benfica ise 28 puanla ligde 3'üncü sırada bulunuyor.

Belenenses ligde bu sezon oynadığı tek galibiyetini 10. haftada Santa Clara karşısında aldı.