Benfica forması giyen Joao Mario, Neymar'ın sahada çok sinir bozucu olduğunu ama onunla oynamanın bir zevk söyledi

Benfica orta sahası Joao Mario, Benfica'nın PSG ile berabere kalmasının ardından Neymar'ın sahada çok sinir bozucu olduğunu söyledi.

Mario, Neymar'ın sahada sinir bozucu olduğunu ama onunla oynamanın zevkli olduğunu söyledi.

Neymar, Benfica'ya karşı iki maçta da gol atamadı.

NELER OLDU? Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı gol atamadı ancak Benfica oyuncuları üzerinde kesinlikle iyi bir izlenim bıraktı. Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG, sahasında Benfica ile 1-1 berabere kaldı. PSG ve Benfica, haftayı 8 puanla lider kapattı. Benfica oyuncusu Joao Mario, Brezilyalı yıldızın sahadaki yeteneği ve kişiliği hakkında bir açıklama yaptı.

NE SÖYLENDİ? Mario, 1-1'lik beraberliğin ardından şu şekilde konuştu: "Neymar çok iyi oynuyor ama sahada çok sinir bozucu. Dünyanın en iyi oyuncularından biri, çok yetenekli. Bence sahada oyuncularla çekişmeye ihtiyaç duyuyor, kesinlikle normal. Ona karşı oynamak bizim için bir zevk."

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NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Paris Saint-Germain, 16 Ekim Pazar günü Marsilya ile karşılaşacak ve Neymar küçük gol arasına son vermeye çalışacak.