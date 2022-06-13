Benfica, Darwin Nunez'in Liverpool'a transfer olduğunu açıkladı

Kırmızılar, Jürgen Klopp'un Anfield'daki güçlü kadrosuna destek verecek bir transferi bitirdi.

Benfica, Darwin Nunez'in Liverpool için Premier Lig'in yolunu tutacağını doğruladı.

22 yaşındaki oyuncu, Jürgen Klopp'un hücumda yeniden yapılanmasını sağlamak için Anfield'da katılan son isim oldu.

Nunez'in kulüpten ayrılması beklenen Sadio Mane'den kalan boşluğu doldurması gerekecek.

Nunez'in transferi için neler söylendi?

Nunez transferini doğrulayan Benfica şu açıklamayı yaptı: "Liverpool ile Darwin Nunez, 75 milyon euro karşılığında oyuncunun hakları için bir anlaşmaya vardı."

"Anlaşma bonuslar dahil 100 milyon euro'ya ulaşıyor."

Liverpool, Nunez için ne kadar ödeyecek?

Liverpool, Benfica'ya Darwin Nunez için 75 milyon euro + 25 milyon euro bonus ödeyecek.

Nunez'in eski kulübü Almeria, Benfica'nın anlaşmadan elde ettiği gelirin yüzde 20'sini alacak.

Nunez, Liverpool'da ne kadar kalacak ve kazanacak?

Nunez, Liverpool ile 2028 yılına kadar altı yıllık bir sözleşme imzaladı.

Kulübün bazı önemli oyuncularının 2023'de sözleşmeleri sona ererken Klopp'un kadrosu için uzun vadeli bir yatırım oldu.

Haberlere göre Nunez'in maaşı yıllık 5 milyon sterlin olacak.

Nunez Liverpool kadrosunda nerede oynayacak?

GOAL

Mane'nin ayrılığını göz önüne alırsak Nunez'in Kırmızılar için ön hücumun ortasında oynaması bekleniyor.

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