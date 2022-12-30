Benfica, kulüp başkanı Rui Costa'nın Enzo Fernandez'in olası ayrılığıyla ilgili yorumda bulunmadığını söyledi.

NE OLDU? Arjantin ile Dünya Kupası'nda sergilediği muhteşem performansın ardından Fernandez'in değeri yükselişte. Real Madrid, Liverpool ve Manchester United gibi Avrupalı ağır sıkletlerin hepsi oyuncuyla ilgileniyor. Chelsea ise orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için 106 milyon sterlinden fazlasını teklif etmeye istekli gibi görünüyor. DAZN'a göre Benfica Başkanı Rui Costa, Fernandez'in 120 milyon euroluk serbest kalma maddesi yerine getirildiği takdirde yıldız oyuncunun ocak ayında ayrılabileceğini söyledi. Ancak şimdi kulüp, başkanın böyle bir şey söylemediği konusunda ısrar eden bir açıklama yaptı.

NE SÖYLENDİ? Kulüpten yapılan açıklamada, "SL Benfica, Kulüp Başkanı Rui Costa'nın DAZN tarafından servis edilen ve İtalya'da dolaşan sözleri hiçbir zaman söylemediğini açıklıyor" denildi.

BÜYÜK RESİM: Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nı kaldırırken Fernandez, Dünya Kupası'nın en iyi genç oyuncusu seçildi. Ligde ise bu sezon şu ana kadar üç gol ve beş asistle oynayarak seçkin kulüplerin onu takip etmesini sağladı. Chelsea'nin, Fernandez'in transferini kolaylaştırmak için Jorginho'yu satmaya istekli olduğu hafta başında ortaya çıktı.

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FERNANDEZ'İ NE BEKLİYOR? Yakın geleceğiyle ilgili spekülasyonların ortasında, oyuncu Benfica'ya olan bağlılığını yineledi. Benfica, cuma günü Braga ile karşılaşacak ve Enzo Fernandez muhtemelen sahada olacak.