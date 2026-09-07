Tottenham taraftarının sabrının ilk gerçek sınavında, Mısırlı yıldız Ömer Marmuş kendini bir eleştiri fırtınasının ortasında buldu; ta ki İngiliz futbolunun ağır bir ismi onu savunmak için devreye girene kadar.

Eski İngiliz milli oyuncu Danny Murphy, Premier Lig'in üçüncü haftasında Tottenham ile Nottingham Forest arasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan maçtaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından Marmuş'u savundu.

Gollü başlayamayan bir dönem ve soru işaretleri doğuran bir an

Yaz transfer döneminde Manchester City'den Tottenham'a geçen Marmuş, yeni takımıyla üst üste ikinci maçına da ilk on birde başladı ancak şimdiye kadar fileleri havalandırmayı başaramadı.

Cumartesi günü Forest karşısında oynanan maçta Mısırlı oyuncu en iyi seviyesinden uzak göründü; yalnızca iki şut çekti ve bunların hiçbiri üç kale direği arasına gitmedi.

Ancak tartışmayı alevlendiren an ikinci yarıda geldi. Marmuş umut vaat eden bir kontratakta topla ilerledi; takım arkadaşı Mohammed Kudus sağ kanatta son savunma oyuncusundan on yarda önde, ceza sahası içinden gol atmak için ideal bir pozisyonda ona destek veriyordu.

Marmuş, topu Kudus'a ortalayarak ona altın değerinde bir tek pozisyon armağan etmek yerine kendisi şut çekmeyi tercih etti; top üst direğin çok yukarısından auta giderken Ganalı takım arkadaşı hayretler içinde kaldı.

Murphy: Bu yıldızların hırsı, bencillik değil

Maçı ünlü "Match of the Day" programında analiz eden Danny Murphy, duruma tamamen farklı bir okuma getirerek yaşananları bencillikten ziyade büyük bir arzunun kanıtı olarak değerlendirdi.

Murphy şöyle konuştu: "Bunun uzun vadede bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Bence Marmuş çok özel bir oyuncu, ancak gol atmaya ve güçlü bir başlangıç yapmaya öyle hırslı görünüyor ki Kudus'u görmezden geldi."

Eski Liverpool yıldızı sözlerine şöyle devam etti: "Onu görüyor ve yanında Andy Robertson'ın nerede durduğunu biliyor; kaliteli bir oyuncu, ancak takımına galibiyeti kazandırma konusundaki aşırı hırsı yanlış zamanda yanlış kararı almasına yol açtı. Ayrıca ilk yarıda da altın değerinde bir fırsatı kaçırdı."

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Marmuş'un yeni mevkisinin bilmecesi

Öte yandan analist Paul Merson, Marmuş'un yaşadığı kafa karışıklığını açıklayabilecek önemli bir taktiksel noktaya değinerek teknik direktörün onu alışılmadık bir mevkide görevlendirdiğine dikkat çekti.

Merson şu açıklamayı yaptı: "Mısırlı oyuncunun geri çekilmesi gerekiyordu. De Zerbi, Marmuş'u Tottenham dizilişindeki en ileri orta saha oyuncusu olarak oynattı; Conor Gallagher ise onun arkasında 10 numara oyun kurucu mevkisinde görev yaptı."

Bu taktiksel değişiklik, kulübede kalan ve maçta daha sonra oyuna dahil edilen forvet Dominic Solanke'nin aleyhine oldu. Bu durum, Marmuş'un Spurs sistemi içinde hâlâ yeni kimliğini arama aşamasında olduğunu doğruluyor.