Johan Derksen, Ajax - PSV maçında Aaron Bouwman ile sert şekilde çarpıştığı olayda Ruben van Bommel’in kırmızı kart görmemesini haklı buluyor. Hatta Derksen’e göre ortada faul bile yoktu. Bunu Groeten uit Grolloo’da anlatıyor.

Derksen podcaste, “Bu hafta PSV’li Van Bommel ile Ajaxlı Bouwman’ın çarpışmasının ardından ortaya çıkan histerik anlatılar beni fazlasıyla hem sinirlendirdi hem de şaşırttı” sözleriyle başladı. “Bütün Hollanda bunun kırmızı kart olduğunu söylüyor.”

“Hatta ‘cinayet girişimi’ gibi ifadeler bile gördüm. Büyük tepki gösterildi ve herkes öfkeliydi. Ama bence bu pozisyon sarı kart bile değildi. Bu, temas sporlarında görülen tipik bir çarpışmaydı.”

“İki oyuncu da topa odaklanmıştı, bilinçli şekilde topa yöneldiler ve orta sahada tamamen tesadüfen birbirleriyle karşılaştılar, artık birbirlerinden kaçamadılar. Kimsenin suçu yoktu. Görmesi çok kötüydü ama bunun için Van Bommel’i hiç suçlayamazsınız, çünkü o oyuncuyu görmedi. Bouwman da onu görmedi. Futbolda bunlar olur.”

Derksen’e göre Van Bommel, Bouwman’ı ancak son anda gördü. “Ve sonra kendini korumak için omzunu devreye soktu. Bouwman da onun geldiğini hiç görmedi.”

“Çok üzücüydü ve görüntü de gerçekten çok ağırdı ama bu bir faul değildi. Her temas sporunda yaşanabilecek tesadüfi bir çarpışmaydı. O hakem Van der Eijk mükemmel bir karar verdi.”

“Sonra bana biraz ucuz geliyor; Zeist’teki hakem patronunun bu sabah De Telegraaf’ta bunun aslında kırmızı kart olduğunu ve hakemin büyük hata yaptığını söylediği koca bir yazı çıkıyor. Öyle değil. Bu sonuca sadece amatörler varır. Kendiniz futbol oynadıysanız, böyle bir şeyin nasıl ortaya çıkabileceğini anlarsınız. Tüm pozisyonda tek bir faul bile tespit edemedim” diyerek sözlerini noktaladı Derksen.