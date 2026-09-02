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Çeviri:

Benatia, Regragui'ye yeni bir maceada eşlik ediyor

W. Regragui
M. Benatia
Fas

Fas Milli Takımı'nın efsanesi Mehdi Benatia, yeni bir tecrübede eski Fas teknik direktörü ve vatandaşı Walid Regragui'ye eşlik ediyor.

"L'Équipe" gazetesi, Walid Regragui'nin son olarak yorumcu sıfatıyla CANAL+ kanalına katıldığını aktardı.

Regragui, Fransız kanalının Avrupa akşamları ve İngiltere Premier Lig maçları sırasındaki analiz programlarında yer alma görevini üstlenecek.

Fransız kanalı, Regragui'nin katılımını, yeni sezonunun başlaması vesilesiyle Michel Platini'nin adını taşıyan yeni stüdyoda düzenlediği bir basın toplantısında duyurdu.

Aynı zamanda kanalın X sitesindeki hesabı, maç yorumcusu olarak Mehdi Benatia'nın gelişini de memnuniyetle karşıladı.

CANAL+ hesabı, "Mehdi Benatia, yorumcu olarak CANAL+ ekibine katılıyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca 35 yaşındaki eski milli orta saha oyuncusu Inès Jaurena da yorumcular grubuna katıldı.

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