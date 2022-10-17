'Ben sorumluyum' -Xavi, Real Madrid yenilgisinden sonra Barcelona'nın 'gelişmesi' gerektiğini söyledi

Xavi, Real Madrid mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlendi ve Barcelona'nın gelişmesi gerektiğini söyledi.

Real Madrid, La Liga'nın 9. haftasında Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Xavi, El Clasico mağlubiyetinin ardından verdiği demeçte, sorumluluğu üstlendi ve Camp Nou'da bundan sonra yapılması gerekenler hakkında konuştu.

Xavi, ne söyledi?

"Denedik, inandık, özsaygımız var. Neyse ki sadece üç puan kaydettik. Liderlere yetişmek için iyi bir fırsattı, elimiz boş ayrıldık. Dinamikleri değiştirmek zorundayız. La Liga'da çok iyi gidiyorduk. Hâlâ yapım aşamasındayız ancak çok şey geliştirmemiz gerekiyor."

"İyi bir gün değildi. Kötü bir dinamik içindeyiz ve değiştirmemiz gerekiyor. Daha olgun olmalı ve daha iyi rekabet etmeliyiz. Çok daha iyi oynamalıyız. Oyuncuları suçlamayacağım. Ben sorumluyum. Bu benim hatam, dinamiği değiştirmeliyiz, bu uzun bir sezon."

Üç fotoğrafla hikâye:

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Barcelona için sırada ne var?

Barcelona, bu perşembe Villarreal ile karşılaşacak. Pazar günü ise Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.