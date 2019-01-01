Ben Arfa: Gelen teklifler beni heyecanlandırmadı

Hatem Ben Arfa gelen teklifleri kendisini heyecanlandırmadığı için reddettiğini açıkladı.

'de ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde transfer dönemi pazartesi günü itibariyle sona erdi.

Bu süreçte kendisine kulüp bulamayan isimlerden biri de son olarak forması giyen Hatem Ben Arfa oldu.

Başta olmak üzere birçok önemli kulübün ilgilendiği Fransız oyuncu, kendisini isteyen kulüpleri reddetti.

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32 yaşındaki futbolcu neden hiçbir kulübe imza atmadığını merak edenlere Instagram'dan yanıt verdi.

Ben Arfa yaptığı paylaşımda "Hiçbir teklif beni heyecanlandırmadı. Bu iş, kadın gibidir. Eğer seni heyecanlandırmıyorsa boş ver gitsin" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 41 resmi maça çıkan Ben Arfa, 9 gol atıp 6 da asist yaptı.