Bellingham, Tuchel'in eleştirilerine alaycı bir şekilde yanıt verdi... Ne dedi?

İngiltere milli takımının yıldızı Jude Bellingham, “Üç Aslanlar”ın Norveç’i mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinin ardından (uzatmaların ardından 2-1), takımını yarı finale taşıyan iki kritik golü atmasına rağmen, Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'in takımın performansına yönelik eleştirilerine alaycı bir şekilde yanıt verdi.

Bellingham, basın toplantısında bu konu hakkında sorulduğunda, Tuchal’ın öfkeli yorumlarını soğuk bir gülümsemeyle görmezden geldi ve “Peki, önemli değil, önemli değil” dedi. Ardından takım arkadaşlarını güçlü bir şekilde savundu ve şunları ekledi: “Saha içinde işler daha zor, zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyor, bu yüzden sahada iyi performans gösteren oyunculara düşüncelerimi ve takdirimi iletiyorum.”

Tuchel eleştiriyor, Bellingham savunuyor

Bellingham’ın sakin tepkisi, birkaç dakika önce Tuchel’in sergilediği öfkeyle keskin bir tezat oluşturdu. Alman teknik direktör, tarihi bir tur atlamaya rağmen takımının performansını eleştirmekte tereddüt etmedi; bu, özellikle takımın maç boyunca zorlanıp turu garantilemek için uzatmalara ihtiyaç duymasının ardından, Norveç karşısında sergilenen seviyeden memnun olmadığını açıkça gösterdi.

Bellingham’ın tutumu dikkat çekiciydi; 23 yaşındaki Real Madrid orta saha oyuncusu, tartışmayı alevlendirmemeyi tercih etti ve teknik direktörüyle açık bir çatışmaya girmek yerine takım arkadaşlarını savunmayı seçti. Bu, sahadaki oyuncuların, saha kenarında duranların fark edemediği muazzam bir baskı altında olduklarına dair net bir mesajdı.

Eleme kahramanı tartışmayı reddediyor

Bellingham, ilk yarının uzatma dakikalarında mükemmel bir yerden vuruşla 1-1'lik beraberlik golünü kaydetmiş, ardından uzatmaların başında (94. dakika) attığı ikinci golle turu kesinleştirerek bu zorlu karşılaşmada Üç Aslanların gerçek kahramanı olmuştu.

İngiltere, yarı finalde İsviçre ile Arjantin arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.