İstatistik kuruluşu "Opta" verilerine göre orta saha oyuncusu, Real Madrid formasıyla en çok maça çıkan İngiliz oyuncular sıralamasının zirvesinde vatandaşı David Beckham'ı yakaladı.
Bellingham'ın Real Madrid kariyeri, 2023 yazında Alman ekibi Borussia Dortmund'dan İspanya başkentine transfer olmasıyla başladı.
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İngiliz milli futbolcu, Real Madrid'le şimdiye kadar beş kupa kazandı: Şampiyonlar Ligi, Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, La Liga ve İspanya Süper Kupası.
2003-2007 yılları arasında Real Madrid forması giyen David Beckham ise kulüple 159 resmi maça çıkmış ve bu maçlarda 20 gol atmıştı.
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Beckham, 2006-2007 sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşamasının yanı sıra Real Madrid'deki kariyerinin başında İspanya Süper Kupası'nı da kazanmıştı.
İspanyol cellat
Öte yandan Alavés'in İspanyol forveti Toni Martínez, Real Madrid ağlarına gönderdiği golle 2026 yılında La Liga'daki gol sayısını 13'e yükseltti.
Martínez, bu yıl Avrupa'nın beş büyük liginde en çok gol atan üçüncü İspanyol oyuncu oldu ve bu sıralamada Mikel Oyarzabal ile eşit durumda. Onun önünde yalnızca 19 golle Barcelona oyuncusu Lamine Yamal ve 14 golle Real Madrid forveti Carlos Espí yer alıyor. Bu veriler de "Opta" kaynaklı.