Belirleyici bir performans: Bono, ayrılık söylentilerine sahada yanıt verdi

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kurulan takım kampına katılarak geleceğiyle ilgili çıkan tartışmalara son verdi.

Bounou'nun kamptaki bu görüntüsü, yaz transfer döneminde isminin Al Hilal'den ayrılıkla ilişkilendirildiği bir dizi haberin ardından geldi. Bu haberlerde çeşitli Avrupa kulüplerinin kaleciyle anlaşmaya ilgi duyduğu, ayrıca kulübün yabancı oyuncu kadrosunu yeniden düzenlemek istediği konuşuluyordu.

Faslı kalecinin takım antrenmanlarına katılması, geleceğine dair transfer dönemindeki spekülasyonlar sürse de, en azından şimdilik Al Hilal ile hazırlıklarına devam ettiğini teyit eden açık bir mesaj niteliği taşıyor.

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Bounou'nun ismi geçtiğimiz haftalarda birçok Avrupa adresiyle anılmış, Al Hilal'den ayrılma ihtimalinden söz eden haberler yayımlanmıştı; ancak oyuncu kampa katılmayı ve diğer takım arkadaşlarıyla birlikte hazırlık programını sürdürmeyi tercih etti.

Al Hilal, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Inzaghi, yerel ve kıtasal müsabakalar başlamadan önce en üst hazırlık seviyesine ulaşmayı hedefliyor.

Bounou'nun kampa gelmesine rağmen geleceğiyle ilgili dosya hâlâ açık durumda; transfer piyasasının son günlerinin ne getireceği bekleniyor. Oyuncu ya "Al Zaeem" (Lider) saflarında kalacak ya da önümüzdeki dönemde rotasını değiştirecek bir teklif alacak.